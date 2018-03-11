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Пассажир самолета из Хабаровска умер после посадки в Шереметьево

Сегодня, 14:51

В аэропорту Шереметьево констатировали смерть пассажира. Человеку стало плохо на посадке следовавшего из Хабаровска авиасудна. Командир экипажа сообщил об инциденте, но медики помочь не смогли.

Пассажир самолета «Хабаровск – Москва» не смог пережить перелет. Человеку стало плохо при подлете к аэропорту Шереметьево. Командир экипажа сообщил о плохом самочувствии пострадавшего в центр контроля полета.

На место к взлетной полосе прибыли врачи скорой медицинской помощи. Ситуация оказалась патовой и человек умер. На данный момент выясняются обстоятельства его гибели. На месте работают специалисты.


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