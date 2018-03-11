В Саратове доски выбрасывают на проезжающие автомобили

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В соцсети «ВКонтакте» в группе «Регион 64. Новости Саратова» предупреждают об опасности. Неизвестный мужчина с балкона общежития на перекрестке улиц Октябрьской и Чернышевского выбрасывает доски на проезжающие автомобили.

В Саратове орудует «неадекватный спортсмен». Такое заявление появилось в комментариях к ролику в группе «Регион 64. Новости Саратова» в соцсети. По словам очевидцев, неизвестный саратовец умышленно бросает доски на проезжую часть на транспортные средства.

Инцидент зафиксирован на перекрестке улиц Октябрьской и Чернышевского. Видео удалось запечатлеть очевидцу на камеру видеорегистратора. Личность нарушителя не установлена. Проводится ли проверка по данному факту, автор видео не уточнил.