Под Красноярском туристка на глазах мужа упала со скалы

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Под Красноярском приехавшая туда отдохнуть туристка упала со скалы на глазах своего мужа. Сообщение об этом распространено пресс-службой регионального ГУ МЧС.

Согласно предоставленной информации, инцидент произошёл 10 марта. Супруги сами решили пройти пешим туристическим маршрутом на Манской петле. Данное место получило название, поскольку там река делает красивый изгиб.

Во время похода женщина сорвалась со скалы и рухнула вниз. Предположительно, причиной этого стал гололёд, образовавшийся на туристическом маршруте.

Какие именно травмы были получены, в настоящее время не сообщается. Известно лишь, что к самостоятельному передвижения после падения она была не способна. Мужу пришлось вызывать спасателей, которые доставили его супругу к медикам. В настоящее время угрозы её жизни нет.

Краевое МЧС уже обратилось к туристам и призывает их быть более внимательными и тщательнее относиться к собственной безопасности.

Также ведомство сделало напоминание, что в горах под Красноярском до сих пор возможны сходы снежных лавин. Учитывая это, туристам предлагают временно воздержаться от горных походов.