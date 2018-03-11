Годовалый мальчик обварился кипятком из кружки под Челябинском

Сегодня, 13:09

В Челябинской области годовалый ребенок вылил на себя кружку с кипятком и получил многочисленные ожоги.

Несчастный случай произошел в деревне Первомайский Челябинской области. Годовалый мальчик был в гостях у своей бабушки. В момент, когда малыш остался в комнате один, он схватил кружку с кипятком, и вылил его себе на голову. В итоге мальчик получил термические ожоги в области лица, шеи, груди и левой ручки. Поврежденными оказались около 24% кожных покровов.

Его доставили в ближайший травмпункт, где после оказания всей необходимой медицинской помощи пострадавшего ребенка отпустили домой.