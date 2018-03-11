В Подмосковье собаки загрызли насмерть мужчину

Сегодня, 12:07

В Подмосковье стая псов до смерти загрызла мужчину. Инцидент имел место в Истринском районе в селе Курсаково по улице Железнодорожной.

На данный момент сотрудники полиции занимаются установлением личности пострадавшего. Ранее стало известно, осенью прошлого года от нападения собаки в посёлке Крюково сильно пострадал бывший сотрудник МВД. Тогда на него накинулся тибетский мастиф. Мужчина шёл домой, когда пёс внезапно свалил его с ног, пострадавший еле смог высвободиться. Он получил травмы в зоне паха, укусы также были видны в области рук и ног. В результате этого его госпитализировали в Боткинскую клинику. Там ему сделали несколько операций. Сообщается, животное не было бездомным. Нападение видела хозяйка мастифа. После она просила мужчину не заявлять на инцидент в полицию.