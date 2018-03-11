В Ростове молодая мама превратила такси в свинарник

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В Ростове-на-Дону молодая мама загадила салон такси. Водитель возмутился неуважительным поведением и хамством молодого семейства. Таксист зафиксировал на видео состояние авто после поездки мамы со своими детьми.

На ролике видно, мужчина долго будет вычищать салон своего транспортного средства, где непоседливые дети оставили следы своей грязной обуви. Засохшие пятна жижи налипли на двери и обивку сидений.

"Взгляните, это у нас так ездят мамаши, понятно, почему таксисты не особо расположены принимать заказы с детьми. Ведь после них куча грязи, никто за это не доплачивает, чаевых не дождёшься", - жалуется автор видео.

В итоге с возмущениями согласились не все. А упоминание о чаевых и вовсе разозлило подписчиков сообщества "Ростов Главный".