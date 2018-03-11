VistaNews.ru


В Ростове молодая мама превратила такси в свинарник

Сегодня, 11:56

В Ростове-на-Дону молодая мама загадила салон такси. Водитель возмутился неуважительным поведением и хамством молодого семейства. Таксист зафиксировал на видео состояние авто после поездки мамы со своими детьми.

На ролике видно, мужчина долго будет вычищать салон своего транспортного средства, где непоседливые дети оставили следы своей грязной обуви. Засохшие пятна жижи налипли на двери и обивку сидений.

"Взгляните, это у нас так ездят мамаши, понятно, почему таксисты не особо расположены принимать заказы с детьми. Ведь после них куча грязи, никто за это не доплачивает, чаевых не дождёшься", - жалуется автор видео.

В итоге с возмущениями согласились не все. А упоминание о чаевых и вовсе разозлило подписчиков сообщества "Ростов Главный".


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.