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В Брянске появилась сосулька высотой с пятиэтажный дом

Сегодня, 11:34

Один из домов в Брянске оброс сосулькой в пять этажей. Она образовалась из висячей наледи на нескольких балконах дома №90 на улице Молодой Гвардии.

Горожане, комментируя прозошедшее в сети, сравнили вышеуказанную наледь с Ниагарским водопадом и предложили отправить фотогрфии для книги рекордов Гиннеса. А вот обитателям этого дома не очень смешно. Как говорится в статье 290 ГК России, крыши балконов не являются общежилищным имуществом. Ликвидация наледи лежит на жильцах квартир. Тем не менее хозяева балконов опасаются применить силу для уборки сосулек. Как они говорят, балконы находятся в плохом состоянии, поэтому будет опасным самостоятельно их почистить. Пока неизвестно, кто будет отвечать за уборку наледи. Ясно одно, весной будут страдать именно эти жители с ледяными балконами.


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