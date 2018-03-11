В Благовещенске иномарку забросали мусором за "хамскую" парковку

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В Благовещенске живут суровые, но справедливые люди. В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, что иномарка, припаркованная возле мусорных контейнеров, была «заботливо украшена» пакетами с отходами. При этом сам автомобиль не пострадал.

Водитель «поруганной» Honda Fit ищет обидчиков и жаждет сатисфакции. На своей странице в социальной сети автовладелец даже определил награду для тех граждан, которые укажут на дерзких жителей, положивших на его «ласточку» мусорные пакеты. Однако ответ пользователей стал очередной неприятностью для владельца иномарки. Ему искренне посоветовали не парковаться возле мусорной площадки, затрудняя к ней проход.

Кроме того, есть вероятность, что автомобиль был разукрашен коммунальщиками, которым надоело вручную выкатывать контейнеры из-за автохамства водителя. Инцидент пока что не перешел в юридическую площадь и, по мнению экспертов, водитель вряд ли может рассчитывать на правовые перспективы.