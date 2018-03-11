Экстрасенсы нашли дорогу мертвецов в Астраханской области

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Съемочная группа мистического шоу "Битва экстрасенсов" проехала по «дороге мертвецов» в деревне Марфино Астраханской области, и раскрыла шокирующие факты о данном месте.

Вчера на телеканале ТНТ в эфире популярной передачи «Битва экстрасенсов» участники со сверхспособностями разбирались в обстоятельствах загадочной гибели 20-летнего жителя деревни Марфино Володарского района Астраханской области, который разбился в ДТП.

Зулия Раджабова сообщила, что причиной гибели парня стала «мертвая дорога», которую экстрасенс назвала бесовской, проклятой, ведь именно на ней погибли многие люди, среди которых преобладали молодые парни. В эфире рассказали, что на пути данной загадочной дороги есть некое меченое дерево, в которое часто врезаются машины. Провидица также заявила, что эта дорога является «чертовой дырой».