В Ростове два зацепера устроили экстрим на троллейбусе

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В Ростове два зацепера устроили экстрим-поездку на троллейбусе. Это произошло в самом центре города.

В Сети уже появился ролик, сделанный камерой видеорегистратора одного из автомобилей, ехавших за троллейбусом. Женщина, которая им управляла, добавила к видео свою информацию.

Она полагает, что молодые люди решили таким образом сэкономить на проезде. Троллейбус двигался по Нагибина и зацеперы проехали по этой улице не меньше трёх остановок. На каждой из них они спрыгивали на землю и отдыхали. Когда транспорт начинал двигаться, они вновь запрыгивали на него и ехали дальше.

Посетители сети приступили к обсуждению увиденного. Некоторые полагают, что зацеперы очень рисковали. Они могли получить удар током или свалиться под колёса движущихся позади троллейбуса автомобилей.

Другие, напротив, даже хвалят ребят. Они делятся воспоминаниями, как сами подобным образом перемещались на автобусах или трамваях, чтобы не платить за проезд. Зачастую, это совершалось ежедневно по пути в школу и назад.