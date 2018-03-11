В Воронеже ищут водителя такси, бросившего автомобиль на дороге

Сегодня, 10:21

В Воронеже широко обсуждается странный случай, произошедший в одном из спальных районов города. Там водитель «Яндекс-такси» некорректно припарковал свой на дороге, вышел из него и исчез в неизвестном направлении.

Водителя такси ищут уже вторые сутки. В социальных сетях за это время появились свидетельства очевидцев, которые видели, как из автомобиля характерного желтого цвета вышел мужчина и нетвердой походкой, направился вглубь микрорайона. Большинство свидетелей считают, что таксист был нетрезв. Однако некоторые пользователи переживают о болезненном состоянии водителя.

Брошенное на дороге такси очень мешает жителям микрорайона выехать на главную магистраль города. Они просят владельца транспортного средства, поскорее прийти в себя и освободить проезд. Как ни странно, но в ГИБДД никто пока не обращался. Может быть, этот факт свидетельствует о мужской водительской солидарности. Хотя, скорее всего, эвакуатор будет вызван жителями района.