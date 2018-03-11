VistaNews.ru


В Ленобласти мужчина умер за рулём авто по пути домой

Сегодня, 10:11

В Ленобласти мужчина, возвращавшийся с работы домой, умер за рулём своего автомобиля. Не дождавшаяся мужа гражданская жена объявила его в розыск.

Это произошло на территории Тихвинского района. Мужчина в возрасте 47 лет, проживающий в деревне Ново-Андреево, уехал с работы на своём Renault Kangoo, но до дома не добрался. Смерть настигла его во время движения.

Жена после того, как он перестал отвечать на звонки, забеспокоилась и обратилась к правоохранителям. На этом она не остановилась, хотя на дворе уже была ночь, и решила начать самостоятельный розыск.

В результате него она нашла своего гражданского супруга мёртвым. Тот сидел за рулём автомобиля, находящегося на грунтовой дороге. Видимо, перед смертью он успел затормозить.

Прибывшие полицейские при осмотре трупа не заметили следов того, что к умершему было применено физическое насилие.

Причина, вызвавшая смерть, устанавливается.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.