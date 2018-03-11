В Ленобласти мужчина умер за рулём авто по пути домой

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В Ленобласти мужчина, возвращавшийся с работы домой, умер за рулём своего автомобиля. Не дождавшаяся мужа гражданская жена объявила его в розыск.

Это произошло на территории Тихвинского района. Мужчина в возрасте 47 лет, проживающий в деревне Ново-Андреево, уехал с работы на своём Renault Kangoo, но до дома не добрался. Смерть настигла его во время движения.

Жена после того, как он перестал отвечать на звонки, забеспокоилась и обратилась к правоохранителям. На этом она не остановилась, хотя на дворе уже была ночь, и решила начать самостоятельный розыск.

В результате него она нашла своего гражданского супруга мёртвым. Тот сидел за рулём автомобиля, находящегося на грунтовой дороге. Видимо, перед смертью он успел затормозить.

Прибывшие полицейские при осмотре трупа не заметили следов того, что к умершему было применено физическое насилие.

Причина, вызвавшая смерть, устанавливается.