В Коми заступившейся за девушку пенсионерке переломали пальцы

Сегодня, 10:28

В Сосногорске в Коми пенсионерка вмешалась в расправу над девушкой и пострадала сама.

Инцидент произошел во вторник на улице Ленина в Сосногорске. Вынося мусор к бакам 65-летняя пенсионерка стала свидетельницей жуткого избиения девушки ее ухажером. Молодой человек наносил удары руками и ногами. Шокированная женщина сначала попросила отпустить девушку, а потом схватила хулигана за воротник в попытке оттащить. После этого парень переключился и направил весь свой гнев на пожилую заступницу. Пострадали руки пенсионерки, на которых оказались переломаны пальцы.

Женщина обратилась в полицию. На данный момент хулиган задержан. Им оказался 17-летний местный житель, на которого написано уже множество заявлений.