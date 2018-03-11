Пользователи Сети поделились последствиями ливня в Краснодаре

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10 марта погода удивила жителей Краснодара градом. В Сети появились фотографии и видеозаписи, на которых видны последствия непогоды.

Субботнее утро начиналось с ясной погоды, не предвещавшей никаких ненастий жителям Краснодара. Однако продлилось это недолго, и спустя некоторое время обрушился град. Краснодарцы могла собирать льдины, размеры которых действительно были впечатляющими. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» поделились снимками и видео с последствиями непогоды в группе «Типичный Краснодар».

Стоки не выдержали объема воды, и дороги оказались затоплены. Большинство водителей старались объехать потенциально опасные места. Однако нашлись и те, кто на свой страх и риск проезжали прямиком через глубокие лужи. Пользователи сети рассказали, град побил машины и деревья, выбил стекла.

Пострадали и сети электроснабжения, многие из жителей Краснодара оказались без света. Так же вода послужила причиной остановки движения трамваев, которые продолжат работу после понижения уровня воды.