На северо-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по воронам

Вчера, 20:29

Стрельбу по воронам из огнестрельного оружия сегодня днём на северо-востоке Москвы открыл неизвестный. В полицию о случившемся сообщили местные жители.

Инцидент произошёл на улице Милашенкова. Горожане позвонили в экстренные службы и сообщили, что неизвестный отстреливает птиц в их районе. По прибытии на место сотрудники полиции действительно обнаружили несколько трупов ворон со следами огнестрельных ранений, однако установить личность стрелявшего им не удалось. Предположительно, огонь вёлся из одного из расположенных поблизости домов. В данный момент ведётся проверка.

Ранее мы писали, что на шоссе в Санкт-Петербурге бывший оружейник из Тулы устроил стрельбу. Мужчину задержал экс-сотрудник полиции, который оказался на месте происшествия случайно.