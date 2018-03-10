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В Нововаршавском районе Омска дорога стала катком

Сегодня, 19:39

Житель Омска показал во "ВКонтакте" ролик, демонстрируя, как дорога в Нововаршавском районе города стала катком. Там постоянно движение, и такие условия могут привести к авариям, как сообщает HotGeo.

Очевидец сам проехался по такой дороге, снимая, как она выглядит. В Омске непогода, потому на каждом участке обледенение. Песка сотрудники коммунальных служб не насыпали. Мужчина понадеялся, что публикация во "ВКонтакте" поможет. Интернет-пользователи выразили в этом сомнение, подчёркивая, что работники коммунальных служб не слишком стремятся выполнять свои прямые обязанности.

Некоторые с сарказмом предложили использовать эту дорогу вместо городского катка, отметив, что дешевле и явно лучше по качеству, чем существующий.


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