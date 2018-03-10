В Ленобласти спасли тюленя, попавшего в ледяную западню

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В Финском заливе в районе Кургальского полуострова на территории Ленинградской области самка тюленя попала в смертельную западню. Животное выплыло на поверхность, чтобы отдохнуть, а когда попыталось вернуться в воду, то обнаружило, что лёд сомкнулся.

Местные жители сообщают, что в данном районе в последние дни наблюдались подвижки льда. Самка тюленя выбралась на лёд через образовавшуюся трещину, но спустя время отверстие перекрылось и животное оказалось в ловушке. До ближайшей воды, по словам волонтёров, было около 10 километров. Помогли ей люди, которые случайно проезжали здесь на снегоходах. Транспортировать тюленя возможности не было, в связи с чем было решено прорубить лунку и погрузить животное в воду.

Ранее мы писали, что в Благовещенске к земле примерзла собака. Питомец оказался в плену у льда и самостоятельно не мог освободиться. Пса ждала верная смерть, однако небезразличные граждане решили оказать ему помощь.