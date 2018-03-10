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Завалы на шахте «Беларуськалия» расчищают вручную

Сегодня, 18:49

Завалы на шахте белорусского предприятия «Беларуськалий», в котором заблокированы работники, расчищают вручную с помощью обычных лопат. Информацию об этом сегодня, 10 марта, сообщил глава «Беларуськалия» Иван Головатый.

Недавно республиканское МЧС рассказало, что на данной шахте случилось осыпания породы. Из-за этого под землёй остались заблокированы два рабочих 1973 и 1985 годов рождения.

По словам Ивана Головатого, у спасателей нет возможности применить какую-либо спецтехнику, поэтому они работают только с лопатами. Проблема состоит в пространстве, которое ограничено, ширина выработки равняется всего 3,8 метрам, а высота – 3 метрам.

Гендиректор добавляет, что поисковые и спасательные работы не прекращаются. Сегодня утро работники откопали около 20 метров выработки. Конечно на лучшее Головатый уже не надеется, но всё же последней надежды не теряет.

В белорусском Следственном комитете рассказали, что правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.


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