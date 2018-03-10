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Как проинформировали сотрудники службы экстренной эвакуации «АСТ-54», в Новосибирске пьяный мужчина выпал с 8 этажа в сугроб. Инцидент зафиксирован 10 марта в Ленинском районе в доме №13 на улице Связистов.

По предварительным данным, 33-летний мужчина, находясь в квартире, расположенной на восьмом этаже, выпал из окна. В результате гражданин угодил в снежный сугроб, что и спасло ему жизнь. Пострадавший был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение, где у него диагностировали перелом бедра.

По мнению очевидцев происшествия, падение с такой высоты могло быть спровоцировано нетрезвым состоянием мужчины. Официальная версия будет озвучена после того, как сотрудники правоохранительных органов проведут оперативно-следственные разбирательства. По их итогам также примут процессуальное решение.