Во Владивостоке арендаторов квартиры изгнали из неё кулаками

Сегодня, 05:30

Во Владивостоке двое молодых людей сняли квартиру по улице Карбышева, заплатив за неё наперёд за несколько месяцев. До окончания этого срока арендаторы были изгнаны из неё кулаками.

Поводом для этого стала шумная вечеринка, организованная ими на 8 марта. Для празднования они пригласили в съёмное жильё своих подруг и громко включили музыку.

Данное гуляние не понравилась соседям. Те не стали сами выяснять отношения, а вызвали собственников квартиры. Хозяин вместе с супругой прибыли незамедлительно. Один сразу приступил к применению кулаков, а женщина обеспечивала голосовое сопровождение.

Всё действо снималось одной из подруг молодых людей. На неё нападения не было, чего не скажешь о её знакомых. Арендодатель, недолго думая, сразу же начал наносить удары «виноватым» руками и ногами. Те предпочитали не сопротивляться ввиду того, что явно уступали хозяину квартиры в весе.

Исходя из ролика, размещённого в Сети, молодые люди были одеты не по-праздничному. На них были обычные футболки и спортивные штаны. Следов «гульбы» на видео также не просматривается.

После нескольких «плюх» и требования «собирать монатки», они беспрекословно послушались собственника квартиры. Из всех вещей у них, судя по всему, было лишь то, что вместилось в обычный пластиковый пакет.

Подруги молодых людей попытались задать вопрос хозяйке, как быть с тем, что жильё оплачено на несколько месяцев вперед. На это последовал банальный ответ, вопрошающий, а кто она такая.