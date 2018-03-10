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В Волоколамске митингующие пытались взять штурмом полигон «Ядрово»

Сегодня, 18:28

Скандально известный полигон твёрдых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области, ставший источником серьёзного зловония, распространяющегося по всей округе, сегодня вечером попытались штурмовать несколько сотен местных жителей, которые устроили рядом со свалкой акцию протеста. Митингующих не пускают на территорию несколько отрядов сотрудников спецподразделений полиции.

Как пишут в социальных сетях очевидцы событий, люди настроены решительно и уже предприняли одну попытку штурмовать полигон. До этого они пытались перекрыть путь мусоровозам, везущим отходы в «Ядрово». Ранее стало известно, что специалисты МЧС не нашли признаков загрязнения воздуха в небе над полигоном, вопреки жалобам местных жителей на невыносимую вонь.

Напомним, что сегодня днём губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял под личный контроль ситуацию с полигоном. Глава региона поручил местным чиновникам ежедневно отчитываться перед общественностью о проделанной работе.


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