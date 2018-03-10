Цирковой администратор в Чите, застигнутый с массажистом, подаст в суд на гостиницу

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На привокзальную гостиницу в Чите намерен подать в суд постоялец, которого застали в номере с мужчиной-массажистом. Администрация вместе с полицией обвинила циркового администратора из Москвы Василия Колоса в гомосексуализме и потребовала выселиться.

Всё, как объясняет москвич, началось с того, что он, ожидая рейса в столицу, остался в гостинице и решил вызвать в номер массажиста, чтобы расслабиться. Когда в номер зашла сотрудница отеля и увидела, как на обнажённом постояльце сидит мужчина, то она сразу же вызвала полицию. Правоохранители вместе с представителями заведения отчитывали Колоса, снимая происходящее на камеру. Мужчину обвинили в гомосексуализме и вынудили покинуть отель, угрожая уголовным преследованием за распространение ВИЧ. Это возмутило гостя и он решил обратиться за защитой прав в суд.

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