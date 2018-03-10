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Пятилетний мальчик выпал с пятого этажа в Волжском

Сегодня, 17:55

Сегодня, 10 марта в городе Волжском мальчик пяти лет выпал с окна многоэтажки. Ребенок упал с пятого этажа.

Несчастный случай произошел в многоэтажном доме, который находится на улице Менделеева. Ребенок выпал с окна пятого этажа и на данный момент находится в медицинском учреждении. В больницу мальчика привезли в тяжелом состоянии.

По информации полиции города, мальчик самостоятельно залез на окно пока игрался, открыл окно и выпал. Мать ребенка в это время ненадолго отвлеклась от него.

На данный момент по факту произошедшего ведется следствие. За жизнь и здоровье пострадавшего борются врачи.


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