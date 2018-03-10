В Томске МЧС сняли с дерева упавшего парапланериста

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В Томске для того, чтобы снять с дерева застрявшего в его ветвях парапланериста, пришлось прибегнуть к помощи МЧС. Инцидент произошёл на территории Лагерного сада.

Это случилось около 5 часов вечера 9 марта. Прогуливавшиеся в саду жители Томска заметили, что на одном из самых высоких деревьев находился мужчина. Под ним на ветвях повис запутавшийся в них параплан.

Они вызвали спасателей. Тем, чтобы спасти незадачливого воздухоплавателя из «деревянного» плена, потребовался не только час времени, но и снаряжение альпинистов.

Причина «катастрофы» пока не установлена. Возможно, это стало следствием того, что 34-летний парапланерист просто не справился с управлением своим «кораблём». Также не исключается и то, что причиной неординарной посадки стал резкий порыв ветра.

Как бы то ни было, всё завершилось благополучно. Спуститься мужчине с дерева помогли сотрудники МЧС. Он не получил не только травм, но даже обморожений.

Подлежит ли восстановлению летательное средство, не сообщается.