В КЧР найден тайник оружия и боеприпасов ликвидированного террориста

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Неподалёку от станицы Красногорская Карачаево-Черкесии в горах нашли тайник с оружием и боеприпасами. Всё это принадлежало ликвидированному в 2009 году террористу.

Информацию об этом сообщают в республиканском управлении МВД. В сообщении правоохранителей сказано, что в углублении скалы лежал карабин, автомат Калашникова, тротил и гранаты. Также силовики из местного УФСБ нашли огромное количество патронов и гранат.

Местный ранее судимый гражданин заявил, что это всё оружие было собственностью одного мужчины, который был членом запрещённого вооружённого формирования. Его ликвидировали ещё в 2009 году во время спецоперации. Однако его «пожитки» так и остались лежать в скале.