В Подмосковье задержали участники акции против возведения мусоросжигательного завода

Сегодня, 17:13

В Подмосковье задержаны участники акции, которые протестовали против возведения в регионе мусоросжигательного завода. Они проводили одиночное пикетирование на отдельных участках Киевского шоссе.

Один из задержанных сообщил об этом в Сети. Согласно обнародованному им сообщению, общее количество «протестантов», которых доставили в участок, составляет около 15 человек.

Инцидент произошёл на территории Наро-Фоминского района Подмосковья. Сообщение подтвердила Татьяна Павлова, которая была одной из активисток данной акции. Исходя из её послания, она сейчас также в ОВД и её опрашивают.

Павлова сказала, что её уведомили о предстоящей проверке законности того, как действовали протестующие. Сама она полагает, что всё было в рамках закона. Активисты располагались друг от друга на расстоянии, превышающем 50 метров.

Также активистка проинформировала, что на мероприятии протестанты ожидали появления Ксении Собчак, чтобы она смогла оказать влияние на ситуацию.

Представители кандидатки в президенты уже выступили с заявлением. Согласно нему, Собчак собиралась прибыть к месту действа, но при подъезде её машина, якобы, была остановлена сотрудниками ДПС.

МСЗ решено строить рядом с Наро-Фоминском. Ряд активистов полагают, что завод по сжиганию мусора нанесёт вред экологии этого города.