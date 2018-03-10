В Вологде из-за майнинговой фермы загорелась квартира

Сегодня, 16:10

Квартира в Вологде загорелась из-за оборудованной в ней майнинговой фермы. Тушить возгорание приехало четыре наряда пожарных.

В 15:15 в пожарную службу поступило сообщение из дома 28, расположенного в первом микрорайоне ПЗ-23. Пожар начался на первом этаже в двухкомнатной квартире, как рассказала служба МЧС.

Из-за дыма была закопчена кухня, обои и мебель квартиры. На данный момент ущерб из-за возгорания оценивается в 150 тысяч. Причиной пожара стала майнинговая ферма, из-за которой произошел нагрев компьютеров с последующим возникновением огня.

Напомним, что майнинговая ферма - это несколько персональных компьютеров, объединенных между собой для добычи виртуальных денег.