В центре Петербурга на женщину упала большая сосулька

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В центре Санкт-Петербурга на жительницу упала большая сосулька. Как рассказали очевидцы происшествия, лед задел голову женщины.

Несчастный случай произошел в субботу в Петроградском районе Питера. Женщина шла по тротуару, когда на нее упала большая глыба льда с крыши. В Интернете сразу же появились кадры происшествия, которые были сняты через несколько минут после события. Сосулька упала с дома под номером 46. По словам прохожих, лед сорвался с крыши, когда две женщины проходили мимо. Сосулька по касательной задела голову одной из них. Вторая женщина сразу же вызвала врачей для пострадавшей.

Скорая приехала через несколько минут после вызова, пострадавшая сама дошла до машины. У женщины рассечение, медики тут же оказали первую помощь.

Ранее поступала информация о смерти пенсионерки из-за падения сосульки на Васильевском острове.