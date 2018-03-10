В Саратове мужчину засыпало снегом с крыши

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Вчера, 9 марта, в Саратове одного из мужчин засыпало снегом, который с крыши не убрали коммунальщики, а с наступлением весны он стал таять и срываться. Всё происходящее было заснято камерами наружного наблюдения, а затем опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

При просмотре ролика видно, что мужчина шёл днём по улице Танкистов. Там возле дома номер 58 на него с крыши обвалился снег. Гражданина это не травмировало и даже не смутило. Он отряхнулся и пошёл дальше. В комментариях к публикации люди отметили, что это просто «дядька был крепкий», для старушки или ребёнка этот снежный обвал мог бы закончиться плачевно.

Люди в Сети также отмечали, что мужчине повезло, ведь на него сорвались не сосульки, а обычный снег. Другая же часть аудитории подметила, что лучше в такое время года передвигаться по дворам, что бы таких ситуаций не происходило.