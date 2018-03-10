Сегодня, 14:43

9 марта в Екатеринбурге задержали буйного психа, который выкидывал со своего балкона вещи, чем напугал соседей.

Инцидент произошел в доме №128 по улице Бебеля, около 17:00. Мужчина не захотел открывать двери правоохранительным органам, так что пришлось вызвать службу спасения «Сова», которые помогли проникнуть в жилище. Когда сотрудники служб вошли в квартиру, то увидели полнейший бардак в комнате. Мужчину пришлось отправлять в психиатрическое отделение.

Сообщается, что никто из соседей от неуравновешенного жильца не пострадал.