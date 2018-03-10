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9 марта в Кирове, на пятиэтажный жилой дом упал столб. Фотографию опубликовали в "ВКонтакте".

Инцидент произошел на улице Горького, 46. Столб находился в нескольких метрах от дома. Видимо, от своей ветхости опора сильно износилась, потому что бетонная конструкция треснула у основания. В то же время очевидцы говорят о том, что на опору наехала машина, доставляющая продукты в один из супермаркетов. Но транспортного средства и водителя на месте происшествия не оказалось. Чтобы подтвердить слова очевидцев, правоохранительные органы проводят расследование.

Они уже сняли видео с камер видеонаблюдения. Между прочим столб, упавший на дом, держал электропровода.

В результате падения столб выбил окно на втором этаже подъезда дома. Никто из жильцов многоэтажного дома не пострадал.