В Омске женщина попала под грузовой поезд

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В Омске женщину насмерть сбил грузовой поезд, по сведениям очевидцев. Трагедия, как пишут в социальных сетях, произошла на железнодорожном переезде в районе Пушкинского тракта.

В публикации говорится, что омичка скончалась от полученных травм на месте. Пользователи из числа местных жителей отмечают, что иногда в плохую погоду приближение состава трудно услышать. К тому же горожане говорят, что это достаточно опасное место, потому что это единственный переход поблизости. Также некоторые участники обсуждения подчеркнули, что иногда в трагедии виноваты сами пострадавшие, которые, проходя близ колеи, надевают капюшон или наушники.

Ранее мы писали, что в Царицыно под поезд попал человек. Мужчина выжил, но получил серьёзные травмы. Движение на данном участке было временно приостановлено.