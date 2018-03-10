В Кемерове из-за петарды загорелся балкон

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Поздно вечером 9 марта на проспекте Шахтеров в Кемерове загорелся балкон расположенной на 8 этаже жилого дома квартиры. Предполагается, огонь распространился из-за пиротехнической петарды, фото и видео с места ЧП очевидцы опубликовали в сети.

Накануне вечером жители одной из многоэтажек, расположенной на проспекте Шахтеров, запускали во дворе фейерверк. Все шло гладко, пока одна из петард не залетела на балкон квартиры на 8 этаже и лишь потом взорвалась. Из-за искр возникло возгорание лежащих на лоджии предметов. Пока виновники ЧП вызывали пожарных, случайные очевидцы снимали происходящее на видео (содержит ненормативную лексику).

Избежать масштабного пожара позволили оперативная реакция хозяина жилища с загоревшимся балконом и быстрый приезд сотрудников МЧС. Последствия неудачного фейерверка устранены, виновники и потерпевший решают вопрос возмещения ущерба.