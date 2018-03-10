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В Слуцке пенсионерка-инвалид сгорела заживо на похоронах

Сегодня, 00:21

В Слуцке престарелая пенсионерка-инвалид задохнулась угаром от вспыхнувшего пожара в комнате. 8 марта в доме были похороны, гроб с телом находился в одной комнате с кроватью погибшей. Жительница Слуцка погибла от удушения угарным газом 8 марта.

 В этот день в этом же доме были похороны. Покойник находился в той же комнате, что и потерпевшая, так как она была лежачей. Врачи официально установили женщине инвалидность первой группы, она не могла сама двигаться. Возле мертвого тела в гробу стояли венки и горели свечи.

Внезапно один из траурных аксессуаров загорелся от пламени и все начало полыхать. Родственники не слышали ничего подозрительного, пока не пошел резкий запах гари. Когда люди попытались войти в комнату, она уже была охвачена огнем, а женщина-инвалид была мертва. Она задохнулась угаром. Покойник также обгорел практически до неузнаваемости.


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