«Беременная» «ГАЗель» каталась по Йошкар-Олы

Вчера, 23:58

На дорогах Йошкар-Олы замечен необычный автомобиль. «Беременная» машина «ГАЗель» ехала по снежной дороге.

Свидетели сообщают в соцсетях, что сегодня они видели, как из тентованного кузова «ГАЗели» выглядывает ВАЗ-2101. Один из креативных жителей быстро назвал машину «беременной». Как стало известно, сфотографировали машину, когда та стояла в пробке на проезжей части.

Ранее сообщалось, что автомобилистам Ростова грозит денежный штраф за необычные номера на машине. В Сети появился снимок с аббревиатурой СССР. Это событие заинтересовало полицию, остановившие транспорт для проверки. Водитель показал регистрацию с данными, что они были выданы еще при Советском Союзе. Теперь любителя необычных знаков привлекут к ответственности.