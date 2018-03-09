В Саратове трамвай вытащил застрявшую в сугробе «скорую»

Вчера, 23:36

Сегодня в Кировском районе города Саратова трамваю № 11 пришлось вытаскивать медицинскую «ГАЗель» из сугроба. Водитель трамвая на буксире вытащил автомобиль скорой. Один из жителей города опубликовал снятый видеоролик на своей странице в Instagram.

На видео можно заметить, как мужчина на 1-м проезде Танкистов закрепил трос между застрявшей медицинской «Газелью» и трамваем № 11. После этого автомобиль удачно вытянули на дорогу.

Автор опубликованного видео Матвей Пташный прокомментировал данную ситуацию, сообщив, что подобный случай, когда трамвай «спасает» машину скорой помощи, может произойти только в России.