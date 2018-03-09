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В Саратове трамвай вытащил застрявшую в сугробе «скорую»

Вчера, 23:36

Сегодня в Кировском районе города Саратова  трамваю № 11 пришлось вытаскивать медицинскую «ГАЗель»  из  сугроба. Водитель трамвая на буксире вытащил автомобиль скорой. Один из жителей города опубликовал снятый  видеоролик на своей странице в Instagram.

 

 На  видео можно заметить, как мужчина на 1-м проезде Танкистов закрепил трос между застрявшей медицинской «Газелью» и трамваем № 11. После этого автомобиль удачно вытянули на дорогу.

 

 Автор опубликованного видео Матвей Пташный  прокомментировал данную ситуацию, сообщив, что подобный случай, когда трамвай «спасает» машину скорой помощи, может произойти только в России.


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