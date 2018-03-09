Возле смоленского ЗАГСа находиться смертельно опасно

Вчера, 23:25

Жители Смоленска обеспокоены безопасностью молодоженов, которые будут заходить в городской ЗАГС. В Сети выложили фото здания для новобрачных с огромными сосульками на крыше.

А недавно, на глазах у прохожих, одна из них чуть не лишила жизни парня с девушкой. В Смоленске обозреватели интернета особо активно обсуждают ситуацию с безопасностью для молодоженов. Дело в том, что на днях, сосулька сорвалась с крыши городского ЗАГСа и чуть навеки не разлучила молодую пару. К счастью, глыба льда пролетела рядом с молодыми людьми.

В социальной сети Смоленска появились фотоснимки городского ЗАГСа, с крыши которого свисают многосантиметровые свечки из льда. Аналогичная обстановка происходит в на крыше здания напротив. Фактически каждый прохожий рискует получить смертоносный удар сверху, так как высота достигает 5 метров самого здания.