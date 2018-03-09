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Тюменец приобрел в «Магните» огурцы с червями

Вчера, 23:03

Житель Тюмени приобрел в продуктовом магазине «Магнит» огурцы, но когда он пришел домой, и разрезал их, был шокирован, ведь там оказался рой червяков.

В соцсетях покупатель выложил омерзительную фотографию, и подписал ее просто «купил огурчики». Многие пользователи удивились, почему мужчина сразу же разрезал огурцы, ведь обычно их едят целиком. Другие пользователи отреагировали на видящую картину крайне негативно, а третьи стали шутить о том, что парень вместо огурцов получил протеиновые батончики.

Комментариев стало так много, что покупатель «огурцов с червями» предложил тюменцам самим выращивать огурцы, чем приобретать подобную гадость в магазине.


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