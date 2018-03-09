В Тамбове за непослушание убили 4-летнего ребенка

Вчера, 22:54

9 марта в следственное управление поступило сообщение об обнаружении трупа 4-летней девочки в одной из квартир Тамбова. Известно, что ребенка лишили жизни за непослушание.

Труп нашли с многочисленными повреждениями в области головы и других частей тела. Возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний сожитель матери ребенка. Следователи заявляют, что вечером 8 марта сожитель избил за непослушание девочку. Утром следующего дня мать обнаружила малышку мертвой, и позвонила в полицию. Медики выяснили, что ребенок умер от черепно-мозговой травмы. К этому моменту следователи завершили осмотр места преступления, и опросили всех окружавших девочку людей.

Сейчас следователи пытаются выяснить, была ли раньше в истории семьи зафиксирована подобная ситуация. В ближайшее время будет рассмотрен вариант заключения подозреваемого сожителя под стражу.