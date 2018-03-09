В Челябинске на концерте The Prodigy избили парня до полусмерти

Вчера, 22:32

Во дворце спорта "Юность", что в Челябинске, во время концерта популярной группы The Prodigy избили парня практически до полусмерти. В драке принимали участие несколько человек.

В Челябинске прямо время концерта на танцполе разгорелась настоящая драка, которая началась со "слэма" (специальные столкновения между людьми во время агрессивной музыки). Несколько спортивных мужчин буквально напали на одного молодого человека, который в итоге получил очень серьезные травмы, а лицо было попросту изуродовано.

Очевидцы рассказывают, что парни были обычными спортивными фанатами, и при этом трезвые. Неожиданно к ним подошел молодой человек, и одернул кого-то за плечо, на что ему ответили ударом. Он тут же упал, и остальные принялись его также бить руками и ногами. Некоторые пытались остановить потасовку, однако это было практически невозможно, парень уже был весь в крови, по всей видимости, больше всего пострадала именно голова.

После случившегося они еще словесно разбирались, после чего пострадавший ушел. Примечательно, что никто не остановил концерт, а полиция даже не обратила внимание не происходящее.