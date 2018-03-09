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В Калининградской области водоканал подарил женщинам «виски» из крана

Сегодня, 20:48

В Калининградской области к 8 марта женщины получили в подарок от водоканала «виски» прямо из крана. Инцидент произошел в поселке Васильково в Гурьевском районе.

По словам местных жителей Васильково, они давно жалуются на воду, которая течет у них из крана. Она всегда имеет коричневый оттенок, в результате чего у многих граждан ногти приобрели желтый цвет. Ржавая вода является основной темой на повестке любого дня, так как местный водоканал не спешит устранять проблему.

Женщины пошутили, что ведомство поздравило их с 8 марта «виски», которое течет прямо из крана. Подарки, конечно, вещь хорошая, но в этом случае лучше всего было бы провести ремонтные мероприятия водопровода и определить причину ржавчины. Скорее всего, такие неприятности спровоцированы плохими трубами и обязательно потребуется их оперативная замена.


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