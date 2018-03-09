В Волжском отец Сергий попал в реанимацию

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Сегодня, 9 марта, в Волжском известный отец Сергий Алтухов попал в реанимацию. По предварительной информации, врачи больницы №25 диагностировали у священника инсульт.

Сегодня, 9 марта, в Волжске произошел инцидент, который шокировал добрую половину прихожан религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников миссионерского общества «Русская миссия Благодать».

По предварительной информации, Сергей Юрьевич Алтухов попал в медицинское учреждение под номером 25 в реанимационное отделение, где у него диагностировали инсульт. Сейчас медики борются за жизнь священника, на данный момент врачи не могут ничего сказать о дальнейшем своего пациента. Христиане надеются, что их руководитель будет жив и здоров.