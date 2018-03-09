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Жители Воронежа опасаются маньяка, охотящегося на молодых девушек

Сегодня, 21:16

Жители Воронежа на днях узнали, что в их городе орудует новый маньяк, который охотится за молодыми девушками. Данную тему горожане активно обсуждают в местном сегменте социальных сетей.

В частности, в одном из популярных воронежских сообществ «Вконтакте» описывается история, которая произошла с одной из девушек. По словам автора публикации, ему удалось напугать маньяка, который повалил свою жертву на землю и начал душить у памятника Славы. Пользователь отметил, что он был с собакой, которая начала лаять на злоумышленника и тот, бросив потерпевшую, сбежал. В полиции, впрочем, заявили, что ничего об этом инциденте не знают.

Ранее мы писали, что в Кирове завёлся маньяк, который нападает на детей. Неизвестный мужчина бросается на школьников, которые проходят возле местного Дворца пионеров.


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