В Петербурге пожелавший смерти коммунистам гимназист попал в полицию

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В Петербурге православный гимназист попал в возрасте 17 лет в полицию. Он в своих надписях на офисе КПРФ желал коммунистам смерти.

Подросток был задержан петербургскими правоохранителями на месте его «действа». Это случилось поздним вечером 8 марта.

Правоохранители, контролирующие покой ночного Петербурга, обнаружили подростка, демонстрирующего не вполне адекватное поведение, на территории улицы Советская.

Там находится офис КПРФ. Именно на его стенах гимназист, посещающий заведение, находящееся при Русском музее, и рисовал свои лозунги об убийстве коммунистов.

Для этого он использовал стенд, на котором располагались печатные издания этой партии. Многие из его нарисованных фраз были весьма эмоциональны. В частности, одной из них было то, что «красным» необходимо просто умереть.

Когда к месту совершения его проступка прибыли полицейские, православный гимназист сделал попытку сопротивления. Она не помогла. Его всё равно «заломали».

В то же время применение силы не было излишним. Активный подросток был без видимых травм возвращён своим родителям, после того, как на него составили протокол.