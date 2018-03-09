VistaNews.ru


В Петербурге пожелавший смерти коммунистам гимназист попал в полицию

Сегодня, 20:40

В Петербурге православный гимназист попал в возрасте 17 лет в полицию. Он в своих надписях на офисе КПРФ желал коммунистам смерти.

 Подросток был задержан петербургскими правоохранителями на месте его «действа». Это случилось поздним вечером 8 марта.

Правоохранители, контролирующие покой ночного Петербурга, обнаружили подростка, демонстрирующего не вполне адекватное поведение, на территории улицы Советская.

Там находится офис КПРФ. Именно на его стенах гимназист, посещающий заведение, находящееся при Русском музее, и рисовал свои лозунги об убийстве коммунистов.

Для этого он использовал стенд, на котором располагались печатные издания этой партии. Многие из его нарисованных фраз были весьма эмоциональны. В частности, одной из них было то, что «красным» необходимо просто умереть.

Когда к месту совершения его проступка прибыли полицейские, православный гимназист сделал попытку сопротивления. Она не помогла. Его всё равно «заломали».

В то же время применение силы не было излишним. Активный подросток был без видимых травм возвращён своим родителям, после того, как на него составили протокол.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.