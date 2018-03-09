Вандал отправил грешников вместо ада в Волгоград

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В социальной сети обозреватели Волгограда увидели странную публикацию. За оригинальную надпись автору может грозить ответственность за вандализм.

На просторах интернета один из жителей Волгоградской области опубликовал фото с оригинальной надписью. Данная публикация привлекла внимание правоохранителей региона и сейчас они настойчиво ищут автора послания. На куске гранита было написано черным маркером обращение ко всем обитателям мира мертвых. Вероятнее всего, «холстом» специфического художника стал памятник или надгробная плита на одном из кладбищ.

Там было написано: «Если будешь себя плохо вести, в следующей жизни можешь родиться опять в Волгограде». По словам полиции, такое письмо с наставлением можно расценивать, как акт вандализма. Этот противоправный поступок предусмотрен уголовным кодексом РФ. Санкция за аналогичное деяние составляет от финансового штрафа на сумму 40 тысяч рублей до тюремных нар.