Под Саратовом девочка семи лет провалилась в открытый колодец

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Под Саратовом не территории посёлка Увек произошло ЧП. Там в открытый колодец провалилась девочка, которой на момент инцидента было лишь семь лет.

Это произошло 9 марта. Такая информация предоставлена пресс-службой регионального МЧС. Как оказалось, под люком располагалась ёмкость, необходимая для пропаривания вагонов, принадлежащая, по предварительным данным, местному депо. Глубина ёмкости равнялась семи метрам. Почему люк, позволяющий доступ в это сооружение, оказался открытым, устанавливает следствие.

Крики попавшего в беду ребёнка услышал мужчина, проходивший мимо. Он решил помочь несчастной девочке. В то же время ему удалось лишь удержание её и себя над поверхностью воды.

Их обоих спас отец ребёнка, появившийся вовремя. Оба спасённые остались живы. Прибывшие на место события медики настоятельно советовали им госпитализацию. Однако те сделали отказ от этого.

Местные жители сообщают, данный колодец практически всегда открыт. Раньше его прикрывала чугунная крышка. Затем её украли, и заменителем выступил металлический лист. Теперь похитили и его.

Саратовский регион не впервые отличается подобными ЧП. В прошлом году в помещение тепловой камеры через колодец попал мальчик 10-летнего возраста. После этого ему потребовались неоднократные операции по пересадке кожи.

Уже в этом году в похожий колодец попал малыш, который был в 5-летнем возрасте. Он скончался, получив переохлаждение.