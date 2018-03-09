Полиция опровергла сообщение о похищении мужчины в Волгоградской области

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Следственный комитет Волгоградской области опроверг слухи о похищении мужчины в Камышине. Ранее поступала информация о том, что неизвестные увезли мужчину на Porsche Cayenne.

9 марта прохожие сообщили, что двое неизвестных побили 45-летнего мужчину, посадили его в багажник и повезли в неизвестном направлении. Когда следователям удалось задержать двух подозреваемых и «потерпевшего», молодые люди объяснили, что они просто праздновали Международный женский день, перебрали алкоголя и решили отвезти друга домой. Один из товарищей недавно приобрел Porsche Cayenne, на котором и повезли пьяного знакомого. Но хозяин машины боялся, что друг испачкает салон авто и поэтому было решено посадить мужчину в багажник.

Пострадавший объяснил, что против него не совершалось противозаконных действий и претензий к друзьям он не имеет.

В конце февраля сотрудники полиции Петербурга задержали семь участников группировки, подозреваемых в нападениях на людей, вымогательстве денег и похищении богатых людей.