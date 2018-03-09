Жительница Чебоксар купила конфеты с ногтем

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В Чебоксарах местная жительница устроила грандиозный скандал из-за того, что в упаковке с шоколадными конфетами, которыми она хотела угостить своих детей, она обнаружила срезанный человеческий ноготь. Некомпетентность сотрудников кондитерской фабрики глубоко возмутила женщину и она решила добиться от производителя справедливости.

По словам горожанки, она приобрела лакомство в конце февраля в одном из магазинов Чебоксар. Женщина планировала угостить конфетами своих детей по случаю дня рождения, однако когда малыши распаковали угощенье, то обнаружили неприятный «бонус» к подарку. Руководство кондитерской фабрики на предприятии пообещали провести проверку и установить виновного в случившемся. В то же время, о компенсации для жительницы Чебоксар ничего не упоминается.

Ранее мы писали, что житель Волгограда купил хот-дог с целлофаном внутри. Мужчина в сети пожаловался на халатное отношение торговцев блюдом.