В Волжском театре не показали новый спектакль из-за смерти худрука

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Премьеру нового спектакля «Мата Хари-Любовь» отменили в Волжском драмтеатре. Причиной такого поступка стала внезапная смерть худрука НЭТа Отара Джангишерашвили, который умер 6 марта.

На сцене Волжского драмтеатра 9 марта должна была произойти премьера новой театральной постановки «Мата Хари –Любовь», но ее отменили руководители культурного заведения. На официальном портале администрация сообщила, что презентация все же будет, но 15 апреля. Ведь 6 марта умер Отар Джангишерашвили, талантливый и всеми любимый худрук НЭТа. Выход актеров на сцену в такой день, когда вокруг полно скорби и траура по покойному театральному деятелю, выглядел бы кощунственно.

Именно поэтому, спектакль зрители увидят немного позже. Отар Джангишерашвили некоторое время страдал от тяжелой болезни. По словам самых близких ему людей, он проходил неоднократно лечение в больницах. Но все же болезнь преодолела все старания пенсионера. На 78-м году, 6 марта, он ушел из мира живых в вечность.