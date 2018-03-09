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В Воронежской области школьник провалился в открытый люк

Сегодня, 18:58

В центре Борисоглебска Воронежской области школьник провалился в открытый люк. Доставали ребёнка из колодца двое проходящих мимо мужчин.

В сообщении указывают, что в открытый люк, который был засыпан снегом, упал ученик 4-го класса. Мальчик шёл с продлёнки по Народной улице.

В районе детского сада номер один ребёнок не заметил приоткрытой крышки колодца, потому что она была засыпана снегом, и упал прямо в него. Произошедшее увидели двое случайных прохожих. Мужчины решили помочь школьницу. Они вытащили его из колодца.

Известно, что в результате данного происшествия мальчик не пострадал, но его психологическое состояние пока не оценивалось.


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